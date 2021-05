MCI-Vergabe kommt erneut unter die Lupe

Die Architekten kritisierten sodann den wettbewerblichen Dialog als Missbrauch des Verfahrens, um fehlende Vorleistungen des Auftraggebers, insbesondere die fehlende Planung, zumindest in Entwurfsqualität zu ersetzen. Zuerst erwirkten sie im Jänner 2020 eine einstweilige Verfügung, das Landesverwaltungsgericht wies ihre Beschwerde allerdings im Juni ab. Zwischenzeitlich erfolgte im Jänner 2021 die Vergabe des Auftrags mit einer Kostenobergrenze von 135 Millionen Euro an die Arbeitsgemeinschaft Porr-Ortner.

Das Architektenkonsortium wandte sich jedoch an den Verfassungerichtshof (VfGH)und das Höchstgericht hat den Nachprüfungsauftrag sehr wohl zugestimmt bzw. die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts aus dem Vorjahr gekippt. Es wird von willkürlichem Verhalten gesprochen, weil das Verwaltungsgericht in Tirol sich auf EU-widrige Vorschriften gestützt hätte. Das Nachprüfungsverfahren wird derzeit durchgeführt, am Donnerstag hat dazu die mündliche Verhandlung am Landesverwaltungsgericht in Innsbruck stattgefunden.