Weniger Laster, weniger Unfälle: Abbiegeassistenten retten Leben

Innsbruck – Eine 31-Jährige will mit ihrem Rad an einer Kreuzung geradeaus weiterfahren, wird dabei von einem rechts abbiegenden Laster übersehen und überrollt. Schwer verletzt muss die Frau in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Passiert Ende vergangener Woche auf der Amraser Straße in Innsbruck, ist dieser Unfall der aktuellste in einer langen Reihe ähnlich gelagerter. Und viele davon hätten verhindert werden können, wären alle Lastwagen mit so genannten Abbiegeassistenten ausgestattet. In Österreich ist dieses technische Hilfsmittel vergleichsweise wenig verbreitet, sagen Experten.