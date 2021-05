Heuer 11 Mrd. Impfdosen gegen Corona für die Welt

Wien, Innsbruck – Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist mit der immer breiteren Durchimpfung der Bevölkerung tatsächlich immer mehr Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Normalerweise dauere es bei der Entwicklung von wirksamen und sicheren Impfstoffen bis zur Marktreife oft zehn Jahre und länger, bei Corona hätten dies Forschung und Pharmabranche in weniger als einem Jahr geschafft. Das sagte die Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH) Renée Gallo-Daniel (Pfizer Austria) bei einem Online-Pressegespräch.

Weltweit gebe es derzeit 184 Covid-Impfstoff-Kandidaten, davon seien 101 schon in klinischen Studien, so Gallo-Daniel. Zulassungen hätten momentan insgesamt 14 verschiedene Impfstoffe, davon mit BioNTech, Moderna, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson vier in der EU. Die Hersteller produzierten 24 Stunden durchgehend, sieben Tage die Woche. Bisher seien weltweit 2,2 Mrd. Impf-Dosen produziert worden, bis Jahresende geht Gallo-Daniel von über 11 Mrd. Dosen aus.

Der Novartis-Konzern, der 2015 aus der Impfstoff-Produktion ausgestiegen ist, sei bei den Corona-Impfstoffen „wie die Jungfrau zum Kind“ gekommen, so Kocher. Man habe aber in Kundl großes Know-how, wo man für Curevac ab Juni heuer 50 Mio. Dosen und 2022 etwa 200 Mio. Dosen Impfstoff produzieren werde. In der Schweiz produziert Novartis für BioNTech/Pfizer, in Singapur für Roche ein Covid-Medikament.