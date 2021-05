„Geaht’s no“ in Telfs? Intendant drohte mit Rücktritt

Telfs – Keine zwei Monate bleiben den Tiroler Volksschauspielen in Telfs noch bis zur Eröffnung am 15. Juli. Mehr als 100 Programmpunkte sollen in sechs Wochen über die Bühne gehen. An den Kulissen wird gearbeitet, doch hinter diesen ist von Ruhe weiter keine Spur. Das wohl frech gemeinte Jahresmotto „Geaht’s no?“ wird ungewollt zur Frage in eigener Sache. Der aus Hessen stammende Intendant Christoph Nix hat nämlich damit gedroht, aus seinem Vertrag, nach nicht einmal einem Jahr, auszusteigen. „Mehrere Schauspieler haben immer noch keinen Vertrag, es gab Kündigungen, weil die Gagen viel zu niedrig sind“, erklärt Nix gegenüber der TT seine – nun wieder verworfenen – Rücktrittsgedanken.