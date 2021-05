Legendäre Notlandung am Gurgler Ferner jährt sich zum 90. Mal

Die Personenkapsel von Auguste Piccard (stehend) blieb 1931 ein Jahr lang ein beliebtes Fotomotiv am Gletscher in Obergurgl.

Obergurgl, Oetz – Am morgigen Donnerstag, den 27. Mai, jährt sich zum 90. Mal ein Ereignis, welches das Bergdorf Obergurgl über Nacht international bekannt machte: die Notlandung des belgischen Wissenschafters Auguste Piccard auf dem Gurgler Ferner. Die Ötztaler Museen erinnern an dieses Ereignis im Rahmen eines Bilderspaziergangs auf ihrer Homepage (www.oetz­talermuseen.at), also mit einer Fotostrecke, die das historische Ereignis nachvollziehbar macht. Zugleich wurde auch ein Auszug aus der Pfarrchronik Obergurgl online gestellt, in dem Pfarrer Danler 1931 so manches Detail mitunter augenzwinkernd festhielt.