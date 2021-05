Heuer keine Grippesaison: Nächste Welle könnte stark ausfallen

Wien – Die wegen der Corona-Maßnahmen praktisch ausgebliebenen anderen Atemwegsinfektionen, wie die Influenza, könnten im nächsten Winter zu stärkeren Virusaktivitäten dieser Art führen. Die Erfahrungen zeigen, dass auf sehr schwache Grippewellen meist starke epidemische Aktivitäten folgen, heißt es in der aktuellen „Virusepidemiologischen Information" des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien. Vor allem bei Kleinkindern sind viele RSV-Infektionen zu erwarten.

Heuer blieb die Grippesaison erstmals seit dem Beginn der Influenzaüberwachung in der Saison 1999/2000 in Österreich vollständig aus, heißt es in der Publikation. Während des gesamten Winters wurden nur zwei Proben positiv auf Influenzaviren getestet. Die Gründe dafür sind „letztlich alle auf die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus Pandemie zurückzuführen", betont die Virologin Monika Redlberger-Fritz darin.