16-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Korneuburg

Hagenbrunn – Bei einem Verkehrsunfall in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Jugendliche im Alter von 17 Jahren wurden beim Zusammenstoß zweier Pkw schwer verletzt und Polizeiangaben zufolge per Notarzthubschrauber abtransportiert.