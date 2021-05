Rote Teufel fordern gelbes U-Boot im Finale der Europa League

© Mateusz Slodkowski via www.imago-images.de

Die überdimensionale Europa-League-Trophäe in der Danziger Innenstadt wurde zur Sehenswürdigkeit. Aber wer holt sich heute den echten Pokal?

Für Manchester United geht es dabei um viel mehr als nur um einen weiteren Titel in der langen und ruhmreichen Geschichte: Der Triumph soll nach schwierigen Zeiten und vier verlorenen Halbfinals der Start in eine neue Ära der stolzen Red Devils werden. „Der nächste Schritt für das Team ist, Trophäen zu gewinnen und dann hoffentlich den Champion in der Premier League herauszufordern“, sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit Blick auf den Lokalrivalen und englischen Meister Man City.