Tirolerin Billa greift in der deutschen Bundesliga nach der Torjägerinnen-Krone

Innsbruck – Was haben Robert Lewandowski und Nicole Billa gemein? Beide sind Torschützenkönige in der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Tirolerin bei der TSG Hoffenheim zwar noch designiert, vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Duisburg führt sie die Liste der Torjägerinnen mit vier Treffern Vorsprung und einem Schnitt von 1,05 Treffern pro Spiel aber aussichtsreich an.