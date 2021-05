Lkw-Lenker in Nauders kontrolliert: Anzeige wegen mehr als 200 Verstößen

Nauders – Wegen mehr als 200 Verstößen gegen die Sozialvorschriften hagelt es nun eine Welle von Anzeigen gegen einen Lkw-Lenker. Der Italiener (50) war am Dienstagnachmittag in Nauders von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der 50-Jährige in den vergangenen 92 Tagen zumindest 95 Mal ohne Fahrerkarte unterwegs gewesen war. Zusätzlich wird der Mann wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels angezeigt. (TT.com)