Milli-Vanilli-Sänger John Davis starb mit 66 Jahren an Corona

Fürth – Der Sänger John Davis ist tot. Das hat seine Tochter über den Facebook-Account des Musikers mitgeteilt. Demnach starb Davis, der eine der echten Stimmen hinter der 1988 gegründeten Band Milli Vanilli war, am Pfingstmontag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Milli Vanilli, produziert von Frank Farian, sorgten in den 1990er-Jahren zunächst mit internationalen Hits wie „Girl You Know It's True" für Aufsehen, ehe ein Skandal die Band erschütterte. Es stellte sich heraus, dass das Duo Fab Morvan und Rob Pilatus gar nicht singen konnte und lediglich zu den Stimmen anderer Sänger per Playback die Lippen bewegte. Einer dieser wahren Sänger war John Davis. Daraufhin wurde der Band der Grammy Award aberkannt und ihr Plattenvertrag aufgelöst.