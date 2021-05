Glasner wird laut "Kicker" Nachfolger von Hütter bei Eintracht Frankfurt

© Darius Simka via www.imago-images.de

Hütter (l.) verließ die Eintracht in Richtung Gladbach, Glasner kommt von Wolfsburg nach Frankfurt.

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt setzt offenbar auch in Zukunft auf einen österreichischen Trainer. Wie das deutsche Fachmagazin "Kicker" am Mittwoch berichtet, soll der Oberösterreicher Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten die Nachfolge des Vorarlbergers Adi Hütter antreten. Glasner soll demnach einen Dreijahresvertrag bis 2024 erhalten.