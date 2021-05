Trainer Glasner wird Nachfolger von Hütter bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main - Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Oberösterreicher verlässt die Niedersachsen damit nach zwei erfolgreichen Jahren, obwohl er den VfL gerade erst in die Champions League geführt hat und mit dem Bundesliga-Rivalen aus Frankfurt in der nächsten Saison nur in der Europa League antritt. Beide Clubs bestätigten am Mittwoch den Transfer. Glasner erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.