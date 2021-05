Fußgänger auf Schutzweg in Kufstein von Auto erfasst

Kufstein – Beim Überqueren eines Schutzweges in der Oskar-Pirlo-Straße in Kufstein ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Der 78-Jährige wurde auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf die Straße geschleudert, wobei er unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 72-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, sein Pkw wurde erheblich beschädigt. (TT.com)