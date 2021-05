Blutbad in Kalifornien: Schütze tötet acht Menschen

Einsatzkräfte am Tatort in San Jose. © AMY OSBORNE

San Jose – Ein Schütze hat an einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, dass auch der mutmaßliche Täter tot sei. Bei dem Vorfall habe es mehrere Verletzte gegeben. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelte es sich um einen Mann. Wie er ums Leben kam, teilten die Behörden zunächst nicht mit.

Auch über das Motiv des Todesschützen konnten die Ermittler nichts sagen. Polizeisprecher Russell Davis erklärte aber, dass der Tatverdächtige ein Mitarbeiter des Unternehmens war. Das Zugdepot für Stadtbahnen gehört dem örtlichen Verkehrsverbund VTA. An dem Tatort seien mehrere Sprengsätze gefunden worden. Zudem habe es am frühen Morgen ein Feuer in dem Wohnhaus des Tatverdächtigen gegeben. Die Ermittlungen dauerten an, sagte Davis.

📽️ Video | Mann erschießt acht Menschen in Zugdepot

San Joses Bürgermeister Sam Liccardo sprach am Mittwoch von einem „sehr dunklen Moment für unsere Stadt und unsere Gemeinde“. Zunächst gehe es darum, denjenigen zu helfen, die von dem Angriff betroffen seien. Danach werde er seine Anstrengungen darauf richten, sicherzustellen, „dass wir nie wieder eine so schreckliche Tragödie wie diese in San Jose erleben“.

VTA-Chef Glenn Hendricks sagte: „Heute ist eine schreckliche Tragödie geschehen.“ In der betroffenen Anlage würden Stadtbahnen gewartet und abgefertigt. Zu dem Angriff sei es nicht im Operationszentrum gekommen. Der Stadtbahn-Verkehr werde ausgesetzt, dafür kämen vermehrt Busse zum Einsatz.

US-Präsident Joe Biden sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Eine Sprecherin des Weißen Hauses verwies auf frühere Äußerungen des Präsidenten, wonach die USA unter „einer Seuche der Waffengewalt leiden“. (APA/AFP/dpa)