Hall in Tirol – Eine junge Frau wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Hall verletzt. Ein 66-Jähriger bog laut Polizei gegen 9 Uhr mit seinem Auto von der Innsbrucker Straße nach links in einen Parkplatz ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 19-jährigen Mopedlenkerin. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)