Neues Clubhaus zum Saisonstart des Kitzbüheler Tennisclubs

Kitzbühel – Beim Kitzbüheler Tennisclub (KTC) freut man sich nicht nur über die Öffnungsschritte, sondern auch über das rechtzeitig fertig gestellte neue Clubhaus. Dem KTC war es wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem die Jungen von den Erfahrungen der Älteren profitieren, in dem gemeinsame Pläne geschmiedet werden können. „Wir wollten einen Platz für Clubmitglieder, aber auch für Nichtmitglieder, für Einheimische und Gäste unserer Stadt errichten. Sie alle sollen sich wohl fühlen an einem Ort, in dem nicht nur der Sport, sondern auch das Miteinander zählt“, erklären KTC-Präsident Markus Bodner und Vize Geri Mitterer. Zur Eröffnung konnte der KTC unter anderem Bürgermeister Klaus Winkler und den TVB-Obmann Christian Harisch begrüßen. (TT)