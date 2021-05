Kupferstiche und Holzschnitte von Albrecht Dürer im Landesmuseum

Innsbruck – Ralf Bormann, der Kustos für die grafischen Sammlungen des Ferdinandeums, kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den Schätzen auf Papier erzählt, die im landesmusealen Depot schlummern. Seit Kurzem auch rund 100 Kupferstiche und Holzschnitte von Albrecht Dürer, die das Stift Stams dem Museum als Dauerleihgabe anvertraut hat. Wie bzw. wann sie dorthin gekommen sind, ist von Mythen umrankt. Jener, dass die Blätter ein Geschenk von Kaiser Maximilian I. an das Stift sind, ist für Bormann zwar eine schöne, allerdings nicht wirklich schlüssige Geschichte, nicht zuletzt deshalb, weil die Blätter von ganz unterschiedlicher Qualität in Bezug auf ihren Druck bzw. Erhaltungszustand sind.

Ausgewählt wurden für die Präsentation der Dürer-Blätter in den der Niederländergalerie angegliederten Grafikkabinetten jene, die der Meister in dem Tagebuch erwähnt, das er auf seiner 1520 unternommenen Reise in die Niederlande geführt hat. Deren Zweck es war, Maximilians kaiserlichen Nachfolger Karl V. als neuen Mäzen zu gewinnen. Finanziert hat Dürer diese Reise durch seine Druckgrafiken als direktes Zahlungsmittel oder begehrtes Tauschobjekt.