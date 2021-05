Birgit Minichmayr veröffentlicht erste CD: Shakespeare, fesch vertont

Birgit Minichmayr, geboren 1977 in Linz, kehrte mit der Spielzeit 2019/20 in das Ensemble des Wiener Burgtheaters zurück.

Innsbruck – Bei den Sonetten von William Shakespeare (1564–1616) kommen Anglistikstudenten mit schöner Regelmäßigkeit ins Schwitzen. Ganz alte Schule, keine Frage, aber so was von tiefschürfend, rhythmisch und wohlklingend!

Wer sich zumindest Fragmente dieser Kleinode in Versform merken kann, wird sie sein Leben lang nicht mehr vergessen. Ist ein Nachweis hierfür erwünscht? Bitte sehr: „Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate ...“ So beginnt das Sonett Nummer 18, eines der bekanntesten aus der Reihe von insgesamt 154 Shakespeare-Sonetten.