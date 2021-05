Ermittlungen nach Party in Innsbrucker Nachtklub mit 500 Gästen

Am Samstag erfuhren Innsbrucker Polizisten aus den sozialen Netzwerken, dass am Abend ein DJ in einem Nachtlokal in der Amraser Straße für Stimmung sorgen werde. Eine Razzia war die Folge. Als die Beamten gegen 21 Uhr die Einhaltung der Covid-Bestimmungen überprüfen wollten, war das Lokal bestens besucht.