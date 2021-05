Freundin am Balkon ausgesperrt, Geldstrafe für Verhetzung

Der kalte März mitsamt Ausgangsbeschränkungen dürfte heuer an den Nerven eines Innsbruckers gezerrt haben. So konnte er Störungen durch seine Lebensgefährtin in der kleinen Wohnung scheinbar nur noch schwer ertragen. Dies äußerte sich erst durch einen unsanften Schubser ans Bett. Darauf sperrte der 49-Jährige seine Freundin jedoch an zwei Tagen hintereinander auf den Balkon. Einmal mit Absicht für eine halbe Stunde, da der Mann mit Ruhe seine Lieblings-TV-Sendung schauen wollte. Das Aussperren tags darauf erklärte der gestern am Landesgericht wegen Freiheitsentziehung Angeklagte jedoch mit einem Versehen. So sei die Frau gegen sechs Uhr zum Rauchen auf den Balkon gegangen. Wegen der Kälte habe der Frühpensionist dann die Balkontüre geschlossen, ohne die Qualmende zu bemerken, und sich wieder ins Bett gelegt. Zwei Stunden später setzte die Unterkühlte dann per Handy einen Notruf ab. „Ich hab sie doch lieb!“, beschwor der Angeklagte. „Dann verhalten Sie sich auch so. Wenn Sie noch einmal aussperren, werden Sie eingesperrt!“, konterte Richterin Helga Moser. Trotzdem fällte die Strafrichterin einen Freispruch. So konnten einstige Prellungen am Brustbein im Zweifel nicht nur vom Bett, sondern auch von einem zeitgleichen Radunfall stammen. Und wegen des Balkons war eine Freiheitsentziehung schlicht nicht erfüllt, da die Frau mit ihrem Handy jederzeit hatte Hilfe rufen können.