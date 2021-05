Causa Steinacker: Nächster Spaltpilz für die Koalitionäre?

Wien – Die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Michaela Steinacker ist wegen des Verdachts der Untreue ins Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geraten. Die Justizbehörde ersucht den Nationalrat darum, die Immunität von Steinacker aufzuheben, um gegen sie ermitteln zu können. Eine Mehrheit im Parlament müsste dem zustimmen – die Stimmen von SPÖ, FPÖ und NEOS reichen dafür nicht, in dem Fall müssten die Grünen mitgehen. Nach der Causa Blümel, Kurz und Co.: Bahnt sich hier der nächste Koalitionskrach an?