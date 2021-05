IKB-Aufsichtsrat: Grüne von ÖVP-FI-FPÖ überstimmt

Die Stadt hält an den IKB 50 Prozent plus eine Aktie. Bei der Entsendung der Aufsichtsräte wurde der Bürgermeister ausgebremst.

Es lief so ab: Der Stadtsenat behandelte in seiner Sitzung am Mittwochvormittag unter anderem die Entsendung in den Aufsichtsrat der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Die Stadt Innsbruck ist zu 50 Prozent plus eine Aktie Aktionärin der IKB und kann damit fünf Personen vorschlagen (die restlichen 50 Prozent minus eine Aktie hält die Tiwag).