Schlechter fischökologischer Zustand: Lech ist unter Wasser wie „tot“

Die ein Jahr alte ALLFA-Gewässerstudie in Nord-, Ost- und Südtirol bescheinigt dem Lech zwar einen guten Zustand in Bereichen wie Gewässermorphologie, Umland und Umlandnutzung. „Sie bestätigt aber auch den schlechten Zustand des Lebens unter Wasser“, sagt Zacharias Schähle vom Tiroler Fischereiverband. Er hofft, dass im Rahmen des in Ausarbeitung befindlichen Managementplans für den Naturpark Tiroler Lech Maßnahmen definiert werden, die das Leben im Lech selbst fördern. Insbesondere geht es ihm darum, dass zahlreiche Zubringer und Seitengerinne wieder an das Lechsystem angeschlossen werden. Diese Zubringer seien für Koppe und Äsche oft nicht passierbar. Von Vils bis Steeg nennt er 15 Gewässer mit Optimierungsspielraum. Der Aufwand dafür sei oft gering. Das Wasserbauamt habe auf die Vorschläge entgegenkommend reagiert.