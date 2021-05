Wiesejaggl, Berneck und Co.: Kauns wird zur Quiz-Gemeinde

Kauns – Wer war der Wiesejaggl? Wann wurde die Burg Berneck erbaut? Und wer war ihr bekanntester Besitzer? –Überfragt? Wer durch Kauns wandert, kann demnächst an einem Quiz teilnehmen und die kleine Gemeinde am Eingang des Kaunertals näher kennen lernen. Das Besondere: Gestaltet haben das digitale Ratespiel, das mit Smartphones und QR-Code funktioniert, die Volksschulkinder. An fünf Stationen wie der Schranzkapelle, den Schlosshäusern oder der Burg Berneck sollen schon bald entsprechende Hinweisschilder angebracht werden.