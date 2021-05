MCI-Neubau: Schelte für das Land und die Architektenkammer

In einem Punkt stützte sich dann das Landesverwaltungsgericht in der Ablehnung der von den vier Architekten geforderten Nachprüfung, die im Verfahren von der Architektenkammer finanziell unterstützt wurde, auf eine unionswidrige Bestimmung. Jetzt wird die Nachprüfung durchgeführt, in der Verhandlung am vergangenen Donnerstag ging es vor allem um die Eignung der Bietergemeinschaft. Zwischenzeitlich erhielt das Baukonsortium Porr-Ortner den Auftrag.