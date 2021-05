Nach dem Lockdown: Tirol fliegt wieder in die Urlaubssaison

Innsbruck – Am Flughafen Innsbruck kehrt wieder ein Minimum an Normalität zurück. Nach monatelangem Lockdown hebt am kommenden Samstag wieder der erste Charterflug ab. Der Tiroler Reiseveranstalter Idealtours mit Sitz in Brixlegg bringt 109 urlaubshungrige Tiroler nach Griechenland – via Preveza/Lefkas geht es nach Kefalonia. „Seit 14 Tagen geht es bei uns rund“, schildert Idealtours-Geschäftsführer Christof Neuhauser. „An den ersten beiden Wochenenden sind wir bis auf wenige Restplätze ausgebucht.“