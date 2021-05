Nationalrat beschloss „Schlüssel zurück in Normalität“

Wien – Die rechtliche Grundlage für den „Grünen Pass“ ist geschaffen. Es geht um den elektronischen Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung – via QR-Code. Alternativ wird es ein PDF-Dokument geben, das ausgedruckt werden kann. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS ist das zugehörige Gesetz beschlossen worden. Die FPÖ ist nicht mit von der Partie.

Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner verortete Kickl in einem „Paralleluniversum“. Eine „gute Geschichte“ sei der „Grüne Pass“. Und der hiesige sei mit dem, den es EU-weit ab 1. Juli geben soll, kompatibel.

Für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen ist der Pass „der Schlüssel zurück in die Normalität“. Er versicherte, dass der Datenschutz gewahrt sei. Es sei nicht nachzuprüfen, durch welches der „drei G (getestet, geimpft, genesen)“ Zutritt über den Pass gewährt werde. Und Mückstein dankte der SPÖ dafür, dass sie in puncto Pass nicht opponiere.Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bestritt, dass sich Regierungschef Sebastian Kurz inszenieren wolle, indem er vor der Union mit dem Pass starte. Sie sieht „Österreich wieder einmal als Tempomacher in der EU“. Die zeige mit diesem Zertifikat „Handlungsfähigkeit“.