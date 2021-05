Von Reformen und Entmachtungen: Die Justiz und ihre Baustellen

Wien – Im Justizministerium startet heute die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Bundesstaatsanwalts. Die Reform ist überfällig. Zuletzt beklagte Korruptionsstaatsanwalt Matthias Purkart im Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass seine Behörde „Störfeuer“ ausgesetzt sei. Unverhohlene Kritik übte der Staatsanwalt an der ÖVP. Für die Türkisen antwortete U-Ausschuss-Fraktionssprecher Andreas Hanger: Er habe „hohes Vertrauen“ in den Rechtsstaat, aber keines mehr in den „Herrn Purkart“. Und: „Die Darstellung, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) immer Recht hat und die anderen nicht, das kann ich so nicht stehen lassen.“