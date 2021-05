Abschuss von Flug MH17 über Ukraine: Hauptverfahren beginnt am 8. Juni

Kiew, Amsterdam – Fast sieben Jahre nach Abschuss des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine beginnt das Hauptverfahren nun am 8. Juni in den Niederlanden. Das kündigte der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis am Mittwoch in Gilze-Rijen an. Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über umkämpftem Gebiet vermutlich von einer russischen Buk-Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet.