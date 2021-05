Kogler verspricht: Sperrstunde zur Fußball-EM erst um Mitternacht

Wien – Rechtzeitig zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft am 11. Juni soll die gesetzliche Sperrstunde in Österreichs Lokalen von 22 Uhr auf 24 Uhr verlegt werden. Das kündigte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) in einem Interview mit der Gratiszeitung Heute an.