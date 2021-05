„Love Scam": Tirolerin überwies Tausende Euro an angeblichen Arzt

Internetbetrüger locken ihre Opfer oft mit der Liebes-Masche in die Falle.

Innsbruck – Ende Oktober lernte eine Einheimische über das Internet einen angeblichen Arzt kennen, der sich laut eigenen Angaben im Kriegseinsatz im Jemen befand. Nach mehreren Nachrichten gaukelte der Unbekannte der Frau Liebe vor und erschlich sich so deren Vertrauen.

In der Zeit zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 konnte der Mann die Tirolerin – unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – zu mehrmaligen Geldüberweisungen auf in- und ausländische Konten verleiten. Das teilte die Polizei Oetz in einer Aussendung mit. Der letzten Forderung zu einer weiteren Zahlung im Mai 2021 kam die Österreicherin nicht mehr nach. Durch die Tat entstand der Frau laut Polizei ein Schaden im oberen, fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)