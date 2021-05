E-Scooter prallte in Innsbruck gegen Auto: 39-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Kurz vor 9 Uhr kam es am Donnerstag auf der Amraser-See-Straße in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Ein Autolenker wollte von einer Tankstelle auf die Straße einbiegen. Um besser auf den Gehsteig sehen zu können, fuhr er ein kleines Stück darauf. In diesem Moment kam ein 39-Jähriger auf seinem E-Scooter auf dem Gehweg angefahren.