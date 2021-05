Gut zu wissen: So soll der Grüne Pass in Österreich funktionieren

Vorerst gelten Impfpass und andere Dokumente als Eintrittsnachweis. Bald werden diese durch den Grünen Pass ersetzt. Der soll in naher Zukunft auch grenzüberschreitend gelten.

Wien, Innsbruck – Seit März 2020 hängt die Angst, am Coronavirus schwer zu erkranken oder durch eine explosionsartige Ausbreitung die Intensivstationen zu überlasten, wie ein Damokleschwert über den Österreichern und dem Land. Über viele Monate war deshalb das öffentliche Leben stark heruntergefahren und eingeschränkt. So musste die Gastronomie über weite Strecken die Pforten geschlossen halten, ebenso zeitweise der Handel oder andere Freizeitangebote. An Reisen war großteils nicht zu denken. Das hatte einen einfachen Grund: Es gab lange Zeit weder eine effektive Behandlungsmöglichkeit, ein Medikament, noch eine Impfung gegen die neuartige Lungenkrankheit. Auch Tests waren zu Beginn der Pandemie noch schwer zu bekommen und teuer.