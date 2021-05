Kinderstar aus „School of Rock“: Kevin Clark starb mit 32 Jahren

Clark war an der Seite von Jack Black in „School of Rock“ zu sehen.

New York – Der US-Schauspieler Kevin Clark, der in der Komödie „School of Rock“ einen Schlagzeuger spielte, ist tot. Clark sei bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Polizei und gerichtsmedizinische Behörden in Chicago. Er sei auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Clark wurde nur 32 Jahre alt.