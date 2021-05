Alkolenker prallte gegen Brücke: Zwei Verletzte in Kundl

Die Unfallstelle in Kundl.

Kundl – Auf der Tiroler Straße in Kundl kam es am späten Mittwochabend zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 33-Jähriger gegen 22.15 Uhr von Kundl in Richtung Brixlegg. Im Auto befanden sich neben dem Lenker noch zwei Männer (21 und 34) und eine 24-jährige Frau.