Tirolerin Rebecca Köck holte überraschend EM-Silber

Osijek – Der Countdown bis zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio läuft. Österreichs Sportschützen haben bisher zwei Olympia-Quotenplätze durch Sylvia Steiner (Sbg.) und Martin Strempfl (Stmk.) herausgeschossen. Tirol ist bisher leer ausgegangen. Im Rahmen der Europameisterschaft im kroatischen Osijek gibt es am Wochenende die letzte Chance, sich für die Spiele zu qualifizieren. Olivia Hofmann und Franziska Peer sind am Sonntag im Dreistellungsmatch im Einsatz. „Ich traue beiden die Qualifikation zu, es muss am Wettkampftag alles passen. Olivia hat die Erfahrung der Spiele 2016 und Franziska schießt seit Jahren in der Weltspitze mit“, sagt Christian Kramer, der Sportdirektor des Tiroler Landesschützenbundes. Bei den Luftgewehr-Bewerben lief es bei der EM jedoch nicht nach Wunsch – beide verpassten die Top 30.„Es gibt noch einen Quotenplatz und den bekommt jene Athletin, welche die beste der noch nicht qualifizierten Starterinnen ist“, erklärt Krame­r.