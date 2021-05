Machtkampf in Innsbruck um Besetzung des IKB-Aufsichtsrates

Innsbruck – Die Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats am Donnerstag begann mit einem Eklat. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) machte gleich bei der Eröffnung klar, den am Mittwoch vom Stadtsenat gegen seinen Willen gefassten Beschluss zur Besetzung des IKB-Aufsichtsrats nicht einfach so hinzunehmen. Gleich vorweg: Am Ergebnis hat das aber nichts geändert.