Kleine Salve soll zum Gäste-Magnet werden

Itter – Aus dem Schatten der großen Schwester herauswachsen soll die Kleine Salve. Massive Investitionen sollen den Vorgipfel der Hohen Salve für Gäste attraktiv machen und Itter vor allem im Sommer aus dem Dornröschenschlaf holen. Bereits im vergangenen Jahr hat die Skiwelt-Bergbahn Hopfgarten-Itter-Kelchsau die Salvista-Gondelbahn erneuert. Sie führt nun mit einer Mittelstation an der Kraftalm bis auf die Kleine Salve. Dazu wurden noch ein Speichersee und ein Technikzentrum errichtet. „Wir haben sicher in einem schwierigen Jahr gebaut, aber es war eine gute Entscheidung“, erklärt Bergbahn-Eigentümer Anton Pletzer gestern bei einer Pressekonferenz.

Für die Zukunft ist er allerdings optimistisch. Denn die Bahn soll nun ganzjährig betrieben werden. Im Sommer sind mindestens 100 Betriebstage (ab 3. Juli) geplant und Sonderfahrt-Tage etwa von 3. bis 6. Juni, wie Prokurist Friedl Eberl schildert. Um die neue Bahn wurde weitere Infrastruktur geschaffen. „Hier hat sich nun viel Neues entwickelt und wir freuen uns auf den bevorstehenden Sommer“, erklärt TVB-Hohe-Salve-Geschäftsführer Stefan Astner. So ist es gelungen, in der Talstation mit Intersport Okay einen Partner ins Boot zu holen, mit Ski- sowie Bike-Verleih und -Verkauf.