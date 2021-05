Große Premieren im Akademietheater: Rot glänzend, in erhabenen Tönen

Ein in begeistertem Applaus sich äußerndes „Hurra!“ gab es auch beim Publikum von Thomas Bernhards Drama „Die Jagdgesellschaft“, das am Mittwoch seine Premiere feierte. Zwei Stunden begibt man sich, zunehmend fasziniert, ganz tief hinein in Bernhards Kosmos, gehüllt in ein aufregend bizarres Gewand: Die deutsche Regisseurin Lucia Bihler, Jahrgang 1988, taucht Bernhards Sprachmacht in grelles Rot, ohne Kompromisse.