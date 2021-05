„sprech im wald“: Sprachverspielte Schritte ins Extrem

Innsbruck – Der Anfang ist verspielt. Fast ein bisschen übermütig. Im Wald, einer verzwitscherten Idylle, reden Sie (Katarina Hauser) und Er (Michael Rudigier) miteinander und gegeneinander an. Über Gott und die Welt, möchte man sagen. Wobei: Es ist dann doch die Welt in ihrer oft wundersamen und bisweilen wunderlichen Widersprüchlichkeit, die die Themen vorgibt. Und es ist die Sprache selbst, die die Gespräche am Laufen hält, der Gleichklang von Gegensätzlichem zum Beispiel und das vielfältige Verschieben von Bedeutungen, die erst durch Begriffsarbeit begreifbar werden. Aber das ist nur der Anfang von „sprech im wald“, dem neuen Stück von Wolfgang Nöckler, denn Wortgefechte schaffen schnell neue Realitäten. Oder anders: Die Wortgewalt entlädt sich in Gewaltakten, die die Worte rauben. Medial wird das, was das Stück im Kern verhandelt, gern als „Familientragödie“ verharmlost. Auch diese Spielart der Sprachschlamperei wird in „sprech im wald“ besprochen. Nur so viel sei verraten: Harmlos ist daran nichts.