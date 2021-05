Euregio eröffnet museales Großprojekt zum Thema Mobilität

Innsbruck – Das erste Euregio-Museumsjahr wird sich im Jahr 2021 in 60 Museen, an 70 Standorten und in 40 Projekten dem Thema Mobilität widmen. Unter dem Motto „Museum bewegt“ will man jeweils im Museumsrahmen die Region Tirol-Südtirol-Trentino vornehmlich in ihrer Bedeutung als Transit- und Reiseland ausleuchten.