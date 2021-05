Dialog-Angebot oder Stigmatisierung? Raab präsentierte Islam-Landkarte

623 Einträge in ganz Österreich: Ministerin Susanne Raab (l.) präsentiert eine Landkarte des Islam in Österreich.

Wien – Die Einträge zu manchen Moscheen auf der Islam-Landkarte des muslimischen Religionswissenschafters Ednan Aslan sprechen eine deutliche Sprache: „türkisch-nationalistisch“, „salafistisch“, „konservativ“. Bei einem Verein in Linz werden „rechtsextreme Aktionen“ erwähnt. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat die Landkarte gestern als Teil der Arbeit der „Dokumentationsstelle politischer Islam“ vorgelegt. „Man darf auf keinem Auge blind sein“, sagte sie – und appelliert an die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), problematischen Tendenzen in den eigenen Reihen wirksam zu begegnen. Die IGGÖ reagiert mit scharfer Kritik. Präsident Ümit Vural wirft Raab vor, „pauschal alle in Österreich lebenden MuslimInnen als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft und demokratische Rechtsordnung im Land zu stigmatisieren“.