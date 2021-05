Teststraßen in Kufstein und Kitzbühel hinterließen Kratzer an Autos

Die Lamellenvorhänge bei der Screeningstraße in Kufstein dürften an einigen Fahrzeugen Lackschäden hinter­lassen haben. Die Versicherung der Rettungsdienst GmbH prüft.

Kufstein – Das Testen auf Corona verursacht Nachwehen. Keine körperlichen im Normalfall, aber unter Umständen materielle: Dutzende Fahrzeughalter, die in den vergangenen Monaten die Landes-Screeningstraße in Kufstein aufgesucht haben, fanden nach dem Passieren der befahrbaren Station (Drive-in) nahe dem Bahnhof Lackschäden an ihren Wagen vor. Langgezogene feinste Kratzer zogen sich durchgehend über Motorhaube, Dach und Heckklappe. Schuld daran dürfte ein Lamellen-Vorhang sein, der die Mitarbeiter im Winter vor Kälte und Nässe schützen sollte.