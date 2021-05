Weiterer Gastgarten für Innsbrucker Altstadt, 190.000 Euro für Gratisparken

Trotz heftigen Protests der Grünen, NEOS, SPÖ und der Alternativen Liste Innsbruck fand ein Antrag der ÖVP zum Gratisparken in Innenstadt-Tiefgaragen eine Mehrheit. Demnach sollen in jenen Garagen mit städtischer Beteiligung an Freitagen und Samstagen die ersten vier Stunden zum Preis von 3 Euro zur Verfügung stehen. Die anderen Garagen sollen für die ersten zwei Stunden kostenlos sein, wobei die Stadt die erste Stunde übernimmt unter der Voraussetzung, dass die zweite von den Garagenbetreibern getragen wird. Diese Maßnahme kostet die Stadt Innsbruck 190.000 Euro (finanziert aus dem Corona-Wirtschaftstopf) und soll ab Mitte Juni für sechs Wochen umgesetzt werden.