Fan-Rückkehr sorgt bei den Raiders für Jubel bereits vor dem Kick-off

Innsbruck – Dass der Faktor „Heimstärke“ in Corona-Zeiten verloren ging, hat sich quer durch alle Sportarten gezogen. Darum ist die Freude im Football-Lager der Swarco Raiders um so größer, dass man im CEFL-Halbfinale (Central European Football League; Kick-off: Samstag, 16 Uhr) wieder vor Zuschauern auflaufen darf. Der Gegner dabei ist der ewige Rivale aus Wien: die Vienna Vikings.

Vor zwei Jahren war es noch das Endspiel auf internationaler Bühne, in dem das Duell der Dauerrivalen über die Bühne ging. Heuer gibt es das bereits im Halbfinale. Es ändert aber nichts an der Ausgangslage: Die Tiroler wollen ins Finale und sich für die Liga-Niederlage in Wien (AFL) revanchieren.