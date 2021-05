Stadt in Angst: Hunderttausende auf der Flucht vor Vulkan Nyiragongo

Goma – Die Helferin Rachel Bernard ist verzweifelt. "Wir tun, was wir können, um jede Herausforderung zu meistern. Bei dieser Lage, die sich permanent ändert", seufzt die Leiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreutz (ICRC) in der Demokratischen Republik Kongo. Sie muss zugeben, dass die Situation in der Millionstadt Goma schwer zu meistern ist. Ein halbe Million Menschen ist auf der verzweifelten Flucht vor einem womöglich bevorstehenden Ausbruch des Vulkans Nyiragongo.

In gerade einmal 48 Stunden wurden nach ICRC-Angaben rund 550 Kinder in dem Fluchtchaos von ihren Familien getrennt. Diese hatten sich nach einem behördlichen Räumungsbefehl auf den Weg gemacht. Wohin? Einfach nur weg von der drohenden Gefahr - irgendwohin. Denn die Optionen sind nicht zahlreich: Der Flughafen gesperrt, eine wichtige Verbindungsstraße von der Lava blockiert - und der Seeweg über den benachbarten Kivu-See hochriskant. Denn am Boden schlummert hochgiftiges Methangas, das von der glühenden Lava freigesetzt zu werden droht. Eine solche Giftwolke wäre tödlich für alles, was sich im Umkreis befindet. Zudem werden die Erdstöße immer heftiger.