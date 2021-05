Welcher Grilltyp bist du?

Hinter dem Bio-Unternehmen JULIBERG steht Thomas, Schauer, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Zu Beginn als Gastgeschenk für die eigenen Hochzeitsgäste angedacht, legte Thomas Schauer 2018 den Grundstein und startete die Aufzucht von österreichischen Bio-Chilis in seinem Garten am Juliberg in Altenfelden/Oberösterreich. Vom Samen bis zur reifen Chilipflanze achten wir auf Bioqualität. Mit viel Liebe und fachmännischem Handwerk erzeugen wir ein spezielles, nachhaltiges und rein biologisches Angebot an Gewürzprodukten – basierend auf Salz, Pfeffer und Chili. Mit dem einzigartigen JULIBERG-Nassverfahren wird das Salz sprichwörtlich in der frisch verarbeiteten Chilipaste „gebadet“. Somit wird ein scharfer Geschmack vom ersten bis zum letzten Chili-Salz-Korn erreicht. Die JULIBERG-Gewürze sind vegan, rein biologisch und werden ohne Verwendung von Chemie oder umweltschädlicher Dünge- oder Pflanzenschutzmittel produziert.