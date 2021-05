Pilotprojekt stellt Weichen für digitale Baueinreichung

Wer die Digitalisierung als Chance ergreift, erkennt schnell, welche Vorteile sich daraus ergeben – wie etwa die Stadt Wien. Seit kurzem wird dort das gesamte Bauverfahren digital abgewickelt. Dies spart allen Beteiligten Zeit, Papier und Geld. In der Rolle der Baubehörde konnte die Hauptstadt dieses Vorhaben einheitlich umsetzen. Laut Landesinnungsmeister Anton Rieder ist ein solcher Prozess in Tirol wesentlich schwieriger: „Bis dato muss die Digitalisierung von Baueinreichungen mit 279 Gemeinden koordiniert werden. Wir brauchen ein gemeinsames System und Gesetze, die sowohl die analoge als auch die elektronische Einreichung ermöglichen.“ Um dieses Vorhaben voranzutreiben, möchte die Landesinnung Bau in Kooperation mit der Universität Innsbruck und mehreren Tiroler Gemeinden ein wegweisendes Pilotprojekt starten. „Im Wesentlichen wollen wir Ergebnisse generieren, auf Basis deren Gesetze angepasst und digitale Baueinreichungen bis zum Jahr 2023 möglich gemacht werden“, so Landesinnungsmeister Anton Rieder.

Auch die Landesregierung begrüßt stets neue Initiativen, um eine unbürokratische und rasche Abwicklung von Behördenverfahren bestmöglich zu gewährleisten, wie LR Johannes Tratter erläutert: „Im Zuge der Testphase zur Digitalisierung von Bauverfahren werden nun weitere wichtige Weichen gestellt, um in Tirol künftig Bauverfahren digital durchführen zu können. Um hier zeitnah Ergebnisse zu erzielen und wesentliche Schritte zu setzen, bedarf es der Mitwirkung vieler Gemeinden, die ich an dieser Stelle einlade, an der Pilotphase teilzunehmen und sich über die Vorteile und Möglichkeiten der Anwendung zu informieren. Es gilt, in einem sorgfältigen Prozess alle rechtlichen und technischen Fragen zu klären, um ein in Zukunft gesichertes System zu entwickeln.“