Mit Suppenwürfeln und Mamas Knödeln zieht Knabl ins Trainingslager

Luis Knabl übersiedelt für sechs Wochen nach St. Moritz und wird dabei täglich sieben bis acht Stunden trainieren. Alles für sein großes Ziel Olympia in Tokio.

Innsbruck, St. Moritz – Was macht Luis Knabl, wenn er einen Stich im linken Oberarm verspürt? Er macht sich erst einmal keine Sorgen. Und hofft vielmehr, dass die am Donnerstag erfolgte zweite Corona-Impfung keine gröberen Nebenwirkungen zeitigt. Schließlich zog es Tirols Paradetriathleten gleich im Anschluss ins Engadin, wo er ein sechswöchiges Trainingslager aufschlägt – lediglich unterbrochen von der Heim-Europameisterschaft in Kitzbühel (18.–20. Juni.). Aber der Reihe nach.